Trigano-CA à +6,2% au S1 avec les camping-cars et caravanes

Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 6,2% sur le premier semestre de l'année, à 1,78 milliard d'euros, le groupe citant les bons résultats de son activité camping-cars et caravanes.

Le résultat net du groupe a atteint 121,3 millions d'euros sur la période, tandis que le bénéfice opérationnel courant consolidé du premier semestre s’est établi à 159,3 millions d'euros.

"Dans un climat économique et politique international particulièrement perturbé, le marché européen du camping-car démontre sa capacité de résilience avec une progression de près de 6% des immatriculations en mars 2026 par rapport à mars 2025", indique Trigano dans un communiqué.

En mars, le groupe avait estimé que "la situation politique internationale ne devrait pas avoir un impact significatif sur les marchés du camping-car en Europe et sur l’activité de Trigano" à court terme.

"Les carnets de commande permettent de saturer les capacités de production jusqu’à la fin de la saison", avait alors déclaré Trigano.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)