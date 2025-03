Trigano: baisse de 12% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Trigano affiche un chiffre d'affaires de près de 1,68 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, en baisse de 12,1% en données totales et de 16,5% à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période un an auparavant.



'Au cours du premier semestre, Trigano a adapté le niveau de sa production de véhicules de loisirs dans le but de retrouver des niveaux de stocks normatifs à la fois dans les usines et dans les réseaux de distribution', explique le groupe.



L'évolution du chiffre d'affaires, la politique de réajustement des marges, ainsi que la baisse de la production ayant pesé sur la rentabilité du premier semestre, son résultat opérationnel courant est attendu dans une fourchette de 8 à 9% du CA.





Valeurs associées TRIGANO 118,000 EUR Euronext Paris -4,53%