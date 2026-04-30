Trian, la société de Peltz, exhorte Solventum à rationaliser ses coûts et à céder ses activités non essentielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de la lettre aux paragraphes 2 à 5)

Jeudi, Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, a appelé Solventum SOLV.N à rationaliser ses frais généraux, à céder ses activités non stratégiques et à améliorer l'allocation de son capital, dans son dernier appel en faveur d'un redressement des performances du fabricant de dispositifs médicaux.

Au cours des 18 derniers mois, Trian, qui détient près de 5 % des actions de Solventum, a exhorté cette dernière à redresser ses performances, arguant que la scission de la société de 3M

MMM.N avait été gérée de manière à maximiser la rémunération des dirigeants, et non la valeur pour les actionnaires.

“Nous avons laissé à la société suffisamment de temps pour annoncer ce que nous considérons comme des initiatives évidentes de création de valeur, mais notre patience est à bout”, a déclaré la société d'investissement dans sa lettre.

Trian a suggéré que Solventum réinvestisse dans la croissance afin d'atteindre et de dépasser les niveaux de performance qu'elle affichait au sein de 3M, ainsi que de simplifier son portefeuille en commençant par la séparation immédiate de l'activité des systèmes d'information de santé.

Solventum serait une entreprise nettement plus valorisée si le conseil d'administration et l'équipe de direction étaient disposés à prendre les mesures appropriées pour réaliser son potentiel, a déclaré Trian.

Solventum n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.