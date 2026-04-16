Trevi Therapeutics chute après avoir lancé une offre d'actions de 150 millions de dollars

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16 avril - ** Les actions de Trevi Therapeutics TRVI.O ont baissé de 8 % après la mise sur le marché à 13,38 $, alors que la société cherche à lever des fonds ** L'entreprise biopharmaceutique basée à New Haven, Connecticut, lance une offre d'actions de 150 millions de dollars

** Morgan Stanley, Leerink, Cantor et Stifel sont les teneurs de livre conjoints ** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique de Haduvio pour le traitement de la toux chronique chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (IPF), d'ILD non IPF, et de toux chronique réfractaire, entre autres utilisations, selon le prospectus

** La FPI est une maladie pulmonaire chronique et progressive dans laquelle les tissus profonds des poumons deviennent épais, rigides et cicatrisés ** Avec ~128,4 millions d'actions en circulation, TRVI a une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliard de dollars

** L'action TRVI a terminé en hausse de 1,9 % à la clôture record de 14,54 $ jeudi. L'action a augmenté de 14% depuis le début de l'année, y compris une hausse de 30% au cours du dernier mois

** Sur les 12 analystes qui couvrent le titre, 4 le considèrent comme un "fort achat", 8 comme un "achat"; PT médian de 21 $, selon les données de LSEG