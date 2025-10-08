TRÉSORERIE-Les rendements américains baissent avant la vente aux enchères de billets et les minutes de la Fed

Les rendements du Trésor américain sont restés stables ou ont baissé dans les premiers échanges mercredi, les marchés attendant une vente aux enchères de billets à 10 ans et la publication des minutes de la réunion de la banque centrale du mois dernier .

Les investisseurs s'attendent majoritairement à ce que la Réserve fédérale réduise à nouveau ses taux d'intérêt à la fin du mois et encore une fois en décembre, conformément aux dernières projections de la Fed, alors que le marché du travail montre des signes d'essoufflement.

Toutefois, les décideurs politiques et les acteurs du marché affirment qu'ils sont en partie à l'aveuglette, car la fermeture du gouvernement, qui en est à son huitième jour, continue de bloquer la publication des indicateurs économiques officiels.

Plusieurs membres clés de la Fed devaient s'exprimer publiquement mercredi, mais il n'était pas clair si l'un d'entre eux donnerait des indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

Angelo Manolatos, stratégiste macro chez Wells Fargo

WFC.N , a déclaré que l'arrêt de travail à Washington avait tendance à stimuler la demande de titres à revenu fixe américains.

"Historiquement, les bons du Trésor ont tendance à bien se comporter pendant les arrêts de travail", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une nouvelle détérioration d'un marché du travail déjà faible, comme le montrent les indicateurs du secteur privé, pourrait faire sortir les rendements de leur fourchette actuelle.

"Les données relatives au marché de l'emploi seront primordiales jusqu'à la fin de l'année", a déclaré M. Manolatos.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a baissé de 2 points de base à 4,107%. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=TWEB a baissé de 2,4 points de base à 4,702%.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau positif de 54,2 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=TWEB , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a baissé de 0,8 point de base pour atteindre 3,564 %.

Le point mort des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation à cinq ans (TIPS) US5YTIP=TWEB se situait à 2,419 % après avoir clôturé à 2,42 % le 7 octobre.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB était pour la dernière fois à 2,352 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,4 % par an au cours de la prochaine décennie.

Le swap à cinq ans indexé sur l'inflation en dollars américains USIL5YF5Y=R , considéré par certains comme un meilleur indicateur des attentes en matière d'inflation en raison des distorsions possibles causées par l'assouplissement quantitatif de la Fed, était à 2,475 % en dernier lieu.