TRÉSORERIE-Les rendements américains augmentent en raison de l'incertitude quant à la baisse des taux et de l'accord sur les obligations de Meta

Le président de la Fed, Jerome Powell, estime qu'une baisse des taux en décembre n'est pas garantie

Les rendements des bons du Trésor américain augmentent en raison de la baisse des chances de réduction des taux d'intérêt

L'effet de la fermeture du gouvernement sur les données pourrait affecter la politique

L'émission d'obligations de Meta de 30 milliards de dollars attire une forte demande de la part des investisseurs

Les rendements des obligations du Trésor américain ont continué à augmenter jeudi, alors que les marchés considèrent que les chances d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre sont plus faibles et qu'une énorme émission d'obligations d'entreprise de Meta Platforms a stimulé la vente d'obligations du Trésor à des fins de couverture.

Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, sur le fait qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en décembre n'était pas une "fatalité", ont pris les marchés au dépourvu , et ont réduit les chances d'un assouplissement pour ce mois.

Les investisseurs se sont rués sur les nouvelles émissions importantes d'obligations d'entreprises, telles que l'émission de 30milliards de dollars de Meta Platforms META.O proposée jeudi.

"Il y a eu une très forte demande pour ces obligations, jusqu'à quatre fois le total, et cela a contribué à la hausse des rendements des bons du Trésor", a déclaré Lou Brien, stratège de marché chez DRW Trading à Chicago.

Les dépenses de Meta en matière d'intelligence artificielle ont déçu le marché boursier , mais l'entreprise a connu un grand succès dans son offre d'obligations avec des échéances allant de 5 ans à 30 et 40 ans. L'écart par rapport aux bons du Trésor allait de 50 points de base pour l'obligation à 5 ans à 110 points de base pour l'obligation à 40 ans , selon IFR News.

Les courtiers de Wall Street cherchent généralement à bloquer les coûts d'emprunt pour les obligations d'entreprises qu'ils souscrivent. Dans le cadre de ce processus, ils vendent des bons du Trésor en guise de couverture afin de fixer le coût d'emprunt de l'émission obligataire avant la conclusion de l'opération.

Le rendement du billet de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a augmenté de 3,5 points de base pour atteindre 4,093 %.

Les investisseurs se sont également inquiétés de la manière dont la fermeture prolongée du gouvernement fédéral américain, qui en est à son 30ème jour, pourrait affecter la politique monétaire future, compte tenu de l'absence de données macroéconomiques américaines.

Le rendement du Trésor américain à deux ans US2YT=TWEB , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 2,6 points de base pour atteindre 3,612 %.

"Nous pourrions avoir un autre mois au cours duquel les données du marché du travail ne seront pas collectées si la fermeture du gouvernement ne se termine pas bientôt", a déclaré Guy LeBas, stratège en chef des revenus fixes chez Janney Capital Management à Philadelphie. "Nous nous attendons à ce que des données privées soient disponibles, mais la manière dont la Fed les prendra en compte n'est pas claire".

Les probabilités d'une baisse des taux lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre sont encore assez élevées, 72 % selon l'outil FedWatch de CME, malgré le manque de données, a ajouté Guy LeBas. La réduction des droits de douane sur les produits en provenance de Chine et à destination des États-Unis pourrait également contribuer à réduire les pressions, a-t-il ajouté.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et dix ans US2US10=TWEB , considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau positif de 47,7 points de base, un peu plus élevé que mercredi.

La Banque centrale européenne, quant à elle, a maintenu ses taux d'intérêt inchangés pour la troisième réunion consécutive jeudi et n'a donné aucune indication sur ses futures décisions, alors qu'elle bénéficie d'une rare période de faible inflation et de croissance régulière, même face aux turbulences commerciales.