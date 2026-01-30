TRÉSORERIE-Les obligations à long terme reculent alors que les spéculations sur le nouveau président de la Fed vont bon train

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bons du Trésor américain à long terme ont été vendus en Asie vendredi, suite à des spéculations selon lesquelles le président Donald Trump nommerait l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine et qu'il ferait pression pour réduire la quantité d'obligations détenues par la banque.

Les rendements à trente ans amp;US30YT=RRamp;gt; ont bondi de plus de cinq points de base à 4,91 %. La partie courte du marché, qui intègre des baisses de taux d'intérêt cette année, n'a pratiquement pas bougé, ce qui signifie que l'écart entre les taux à deux ans et à 30 ans s'est creusé de 4,6 points de base pour atteindre 133,4 points de base amp;US2US30=TWEBamp;gt;.

Les rendements de référence à 10 ans amp;US10YT=RRamp;gt; ont augmenté de 4,2 points de base pour atteindre 4,23 %.

Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

Trump a déclaré qu'il avait l'intention d'annoncer son choix pour remplacer Jerome Powell vendredi. Bloomberg News a rapporté que la Maison Blanche se préparait à nommer Warsh et une source a déclaré à Reuters que Warsh avait rencontré Trump à la Maison Blanche jeudi.

Sur les marchés plus larges, la spéculation a fait grimper le dollar et a pesé sur l'or. MKTS/GLOB

"(Warsh) a déclaré publiquement qu'il préférait des taux plus bas. Mais le compromis qu'il fait avec des taux plus bas est qu'il veut que la Fed ait un bilan plus petit", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

Le long terme est particulièrement sensible à la réduction du bilan de la Fed, explique Boey, car cela implique que la banque centrale pourrait être un soutien moins fiable sur les marchés monétaires. C'est là que les fonds spéculatifs empruntent pour financer les "opérations de base" qui arbitrent les petites différences entre les liquidités et les produits dérivés du Trésor et qui ont entraîné des investissements à effet de levier dans le papier à longue échéance.

"Si l'on modifie l'hypothèse de protection des marchés monétaires parce que la Fed n'est plus en mesure d'intervenir... alors, il est évident que ce type d'opération commence à paraître moins attrayant et plus risqué."

Les rendements à deux ans amp;US2YT=RRamp;gt; ont augmenté d'un point de base à 3,565 %. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux continuent plus ou moins d'intégrer deux baisses de taux cette année, à partir de juin ou juillet, après l'entrée en fonction du nouveau président de la Fed, prévue pour le mois de mai.