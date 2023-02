Très bons résultats 2022 - Confirmation des perspectives 2023, dans la trajectoire de croissance responsable du Groupe

La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce ses résultats 2022 et confirme ses perspectives pour 2023.



Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « FDJ enregistre de très bons résultats sur l’ensemble de l’année, avec une progression de toutes ses activités soutenue par une croissance significative dans ses 30 000 points de vente et une poursuite de la dynamique du digital. Cette bonne performance bénéficie à l’ensemble de nos parties prenantes, notamment nos collaborateurs, nos commerçants partenaires et nos actionnaires. Le Groupe a également continué de renforcer ses engagements sociétaux, en particulier ses actions pour prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs. Cette performance financière et extra-financière conforte la stratégie du Groupe, confiant dans ses perspectives de création de valeur équilibrée à moyen terme. »