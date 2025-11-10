TreeHouse Foods va être privatisé pour un montant de 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et d'informations sur l'opération aux paragraphes 2, 3 et 4)

TreeHouse Foods THS.N a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par le groupe d'investissement européen Investindustrial dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluant le fabricant de produits alimentaires emballés à 2,9 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 19 % dans les échanges avant la mise en marché.

Les actionnaires de TreeHouse recevront 22,50 dollars par action en espèces et un droit à valeur contingente (CVR) par action, lié à des recettes potentielles provenant d'un litige en cours concernant son activité café.

L'offre représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture du 26 septembre, qui était de 16,30 dollars par action, avant que les médias ne fassent état d'un accord potentiel pour le fabricant de produits alimentaires sous marque de distributeur.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.