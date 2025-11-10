TreeHouse Foods s'envole alors qu'Investindustrial scelle un rachat de 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Le fabricant de produits alimentaires emballés TreeHouse Foods THS.N a fait un bond de 19,69 % à 22,80 $ avant la mise sur le marché après que Investindustrial a annoncé une acquisition en espèces de 2,9 milliards de dollars

** Les actionnaires recevront 22,50 $/shr en espèces et des droits à valeur conditionnelle (CVR) liés à des recouvrements potentiels de litiges avec Keurig Green Mountain

** La société affirme que le CVR donne aux actionnaires un avantage potentiel dans le cadre de la poursuite antitrust intentée par TreeHouse contre Keurig Green Mountain, qui réclame jusqu'à 1,5 milliard de dollars de dommages-intérêts pour des pratiques monopolistiques présumées sur le marché du café en portions individuelles

** L'opération représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de l'action TreeHouse, qui était de 16,30 dollars le 26 septembre, avant l'annonce de la privatisation de l'entreprise

** THS a également annoncé une perte nette de 265,8 millions de dollars au troisième trimestre en raison d'une dépréciation du goodwill; les perspectives ont été retirées en raison de l'acquisition

** L'action THS a baissé de 45,77 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture