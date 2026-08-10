Treasury Wine annonce une charge de 395 millions de dollars liée à la refonte de sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis

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La société australienne Treasury Wine Estates

TWE.AX a déclaré lundi qu’elle prévoyait d’enregistrer une charge supplémentaire de 558,4 millions de dollars australiens (soit 394,5 millions de dollars) après impôts, en 2026, liée à la dépréciation d’actifs et de marques basés aux États-Unis. Ces dernières mesures font suite à un examen stratégique et opérationnel des activités du producteur de vin sur le continent américain , annoncé début juin, lorsque la société avait indiqué qu’un ralentissement de la demande l’avait confrontée à une surcapacité de sa chaîne d’approvisionnement et à des niveaux de stocks élevés.

Treasury Wine Estates, propriétaire de la marque de vins de luxe Penfolds, a précisé que cette charge inclura une dépréciation hors trésorerie d’actifs situés aux États-Unis ainsi qu’une nouvelle dépréciation de marques. Cette charge s’ajoute à une dépréciation comptabilisée au premier semestre 2026.

La dépréciation des marques concerne principalement DAOU, Frank Family Vineyards et Beaulieu Vineyard, à la suite d’un réexamen des valeurs comptables des actifs au 30 juin.

La société basée à Melbourne a indiqué qu’elle procéderait également à une dépréciation de ses stocks, principalement composés de vin en vrac, qu’elle prévoit de gérer par le biais de ventes sur les marchés du vin en vrac et d’une reclassification interne.

Malgré ces charges, Treasury Wine a indiqué que son résultat avant intérêts, impôts, SGARA et éléments exceptionnels (EBITS) pour 2026 devrait s’élever à 492,3 millions de dollars australiens, soit un montant supérieur à la fourchette prévisionnelle de 480 à 490 millions de dollars australiens communiquée lors de sa journée des investisseurs en juin.

(1 $ = 1,4154 dollar australien)