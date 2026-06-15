Traws Pharma recule après que l'autorité de régulation britannique a suspendu un essai clinique crucial sur un médicament contre la grippe

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15 juin - ** L'action de Traws Pharma TRAW.O recule de 17,2% à 1,06 $ avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé vendredi soir avoir reporté un essai clinique de phase intermédiaire sur son médicament contre la grippe après que l'autorité britannique de réglementation des médicaments lui a rendu un avis défavorable

** L'étude de provocation chez l'homme prévue pour le médicament tivoxavir marboxil, qui a été examinée par l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), a été reportée

** TRAW a déclaré qu'elle développait d'autres candidats-médicaments de remplacement présentant le même profil d'action prolongée et la même puissance antivirale que le médicament d'origine, mais sans aucun potentiel mutagène

** En février, la FDA américaine a suspendu la procédure d'autorisation de nouveau médicament expérimental pour le tivoxavir marboxil, en raison de "préoccupations concernant les données de mutagénicité"

** La société dispose d'une trésorerie suffisante jusqu'au premier trimestre 2027

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 13,4% depuis le début de l'année