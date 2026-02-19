Traws Pharma chute après que la FDA a mis en attente clinique la demande concernant un médicament antigrippal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de Traws Pharma TRAW.O ont baissé de 20,81% à 1,58 $ avant bourse

** La société déclare que la FDA américaine a mis en attente clinique sa demande de nouveau médicament expérimental pour le tivoxavir marboxil, un comprimé oral unique pour la prévention de la grippe saisonnière

** Elle ajoute que la FDA a signalé des problèmes "concernant l'ensemble des données relatives à la mutagénicité" du médicament dans la demande

** L'entreprise indique également qu'elle a déposé la demande pour permettre à l'unité de recherche biomédicale du gouvernement d'examiner en détail sa candidature à l'inclusion dans le stock stratégique pour le traitement de la grippe aviaire

** L'arrêt clinique n'a pas d'impact direct sur les études en cours et prévues en dehors des États-Unis; l'entreprise s'efforce d'atténuer le problème dans le plan de développement clinique - TRAW

** Les actions de TRAW ont augmenté de 74,3 % depuis le début de l'année