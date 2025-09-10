Travere profite de l'accord de la FDA pour passer outre le comité consultatif pour un médicament contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Travere Therapeutics TVTX.O augmentent de 22% à 26,39 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine n'a plus besoin d'une réunion du comité consultatif pour la demande supplémentaire de son médicament contre les maladies rénales, Filspari, pour le traitement de la glomérulosclérose segmentaire focale, une maladie rénale rare

** La société cherche à obtenir une approbation élargie pour Filspari, avec une date de décision prévue pour le 13 janvier

** Filspari, approuvé en 2023 pour la néphropathie IgA, comporte des avertissements encadrés pour les lésions hépatiques et les malformations congénitales

** Le mois dernier , la FDA a assoupli les règles de surveillance pour Filspari

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 24% depuis le début de l'année