Xi Jinping propose d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'IA

Le président chinois Xi Jinping arrive à l'aéroport international de Gimhae à Busan
PÉKIN (Reuters) -Le président chinois Xi Jinping a proposé samedi d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle (IA) lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), a rapporté l'agence de presse chinoise Xinhua.
(Rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)
