Travelers : les profits sont nettement supérieurs aux anticipations

(AOF) - L'assureur Travelers a dévoilé des résultats supérieurs aux anticipations des analystes. Au troisième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net s’envoler de 212% à 1,26 milliard de dollars, soit 5,42 dollars par action. Le bénéfice opérationnel ou core a bondi de 168% à 1,22 milliard de dollars, soit 5,24 dollars par action, ressortant bien au-dessus du consensus s’élevant à 3,55 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

Le coût des catastrophes naturelles, net de réassurance, est pourtant passé en un an de 850 millions de dollars à 939 millions de dollars.

L'assureur a aussi dévoilé un ratio combiné sous-jacent en repli de 5 points à 85,6%. On rappellera que plus ce ratio est faible et inférieur à 100 et plus les activités d'assurance à proprement parler sont rentables.

Les revenus ont, eux, progressé de 12% à 11,90 milliards de dollars. Les primes nettes ont pour leur part augmenté de 8% à 11,32 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS