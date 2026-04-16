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Travelers devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires dans ses résultats attendus jeudi
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mercredi sans changement de texte)

16 avril - ** Les actions de Travelers Cos TRV.N sont en hausse de 0,9% ce mercredi, l'assureur dommages devrait annoncer une légère hausse de son chiffre d'affaires dans ses résultats trimestriels, attendus jeudi avant la cloche

** Travelers devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au 1er trimestre à 10,63 milliards de dollars contre 10,52 milliards de dollars l'année précédente, avec un bénéfice par action ajusté de 7,08 dollars contre 1,91 dollars l'année précédente, selon LSEG

** Travelers a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices lors de toutes les périodes de déclaration, sauf une, parmi les huit dernières, selon les données de LSEG, avec le seul manqué au T1 2024

** La médiane des prévisions à 12 mois sur TRV est de 310,00 $, alors que le titre était coté à 302,22 $ dernièrement

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent huit notes "achat fort" ou "achat", 18 notes "maintien" et deux notes "vente", selon LSEG

** L'action est en hausse de ~4,2 % depuis le début de l'année, surperformant la hausse de 0,7 % du Dow .DJI .

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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TRAVELERS COS
298,800 USD NYSE -0,20%
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