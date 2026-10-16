Travelers délaissé malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu

Travelers cède 0,6% à 381 USD dans les premiers échanges à Wall Street, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'un BPA ajusté sensiblement supérieur aux attentes au titre du 3e trimestre 2026, une performance qui masque toutefois des résultats sous-jacents contrastés dans les différentes divisions, selon Jefferies.

Travelers a dévoilé un bénéfice net ajusté ("coeur") en croissance de 4%, à 1,95 MdUSD, au titre du 3e trimestre 2026, soit un BPA en progression de 13%, à 9,18 USD, dépassant ainsi sensiblement les prévisions de Jefferies (8,13 USD) et du consensus (7,39 USD).

Le groupe explique cette progression par des reprises nettes de provisions sur sinistres des exercices antérieurs plus importantes et par une hausse des revenus nets des investissements. Ces éléments positifs ont été partiellement contrebalancés par une augmentation des pertes liées aux catastrophes naturelles, principalement de violentes tempêtes accompagnées de vents forts et de grêle.

Si ses primes émises nettes sont restées stables, à 11,48 MdsUSD, la compagnie d'assurance new-yorkaise a vu son ratio combiné s'améliorer de 0,5 point, à 86,8%. Son ratio combiné sous-jacent (excluant notamment l'effet des catastrophes naturelles, net de réassurance) s'est toutefois dégradé de 0,2 point, à 84,1%.

"Notre portefeuille d'investissement de haute qualité a généré un revenu net après impôts de 908 MUSD, en augmentation de 7%. Ces résultats, ainsi que notre bilan exceptionnellement solide, nous ont permis de restituer 1,8 MdUSD de capital excédentaire à nos actionnaires au cours du trimestre, dont 1,5 MdUSD sous forme de rachats d'actions", ajoute le PDG Alan Schnitzer.

Des résultats sous-jacents contrastés, selon Jefferies...

Réagissant à cette publication, Jefferies préfère maintenir sa recommandation à "conserver" et son objectif de cours de 351 USD sur le titre, soulignant que le dépassement des attentes en matière de bénéfice global masque des résultats sous-jacents contrastés dans les différentes divisions.

Dans l'assurance des entreprises, le courtier souligne ainsi que la croissance des primes s'est révélée conforme aux attentes, mais que le ratio de sinistralité sous-jacent est ressorti légèrement moins bon que prévu et que la hausse des tarifs a continué de ralentir.

"L'activité d'assurance caution et risques spécialisés a de nouveau enregistré une forte croissance, tandis que l'assurance des particuliers a déçu sur le plan commercial", souligne également Jefferies, tout en notant que les marges sous-jacentes dans ces deux divisions ont contribué au dépassement des attentes globales.

...qui s'attend à un accueil réservé des investisseurs

"En résumé, Travelers publie un bénéfice opérationnel nettement supérieur aux attentes, soutenu par des reprises de provisions favorables, des revenus d'investissement solides et une bonne maîtrise de la sinistralité dans plusieurs activités", reconnaît Jefferies en conclusion de sa note.

"Toutefois, le ralentissement de la hausse des tarifs dans l'assurance des entreprises, la contraction des primes dans l'assurance automobile et certains ratios de frais moins favorables que prévu nuancent cette performance. Ces éléments pourraient peser sur l'accueil réservé aux résultats par les investisseurs", prévient-il.

Jefferies s'attend donc à ce que l'action Travelers sous-performe le marché aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a, selon lui, surperformé récemment et que "les objectifs annuels ne figurent ni dans le communiqué de résultats ni dans le rapport trimestriel 10-Q, contrairement au 2e trimestre 2026".