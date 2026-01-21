 Aller au contenu principal
Travelers Companies en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 16:16

21 janvier - ** Les actions du géant de l'assurance dommages Travelers Companies TRV.N augmentent de 2% à 274,80$

** TRV annonce un bénéfice par action (core EPS) de 11,13 $ au 4ème trimestre contre une estimation de 8,85 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 12,43 milliards de dollars, contre 10,98 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données de LSEG

** Le conseil d'administration autorise des rachats d'actions supplémentaires pour un montant de 5 milliards de dollars

** Le conseil d'administration autorise le rachat d'actions pour un montant supplémentaire de 5 milliards de dollars

** Le revenu de base a augmenté en raison d'un gain de souscription sous-jacent plus élevé, d'un revenu d'investissement net plus élevé et d'une diminution des pertes dues aux catastrophes

** L'action a augmenté de 20,41 % en 2025

