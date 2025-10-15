Travelers chute ; résultats attendus avant la cloche jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de l'assureur Travelers Cos

TRV.N étaient en baisse de 2,6 % dans les échanges de l'après-midi de mercredi, à la suite des baisses de Progressive

PGR.N , TRV devant publier un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés dans ses résultats trimestriels avant la cloche de jeudi ** Les actions de l'assureur automobile Progressive ont baissé de 6,5% après que la société a publié des résultats qui ont manqué les attentes des analystes et enregistré une dépense de crédit aux assurés de 950 millions de dollars au troisième trimestre pour rembourser les clients automobiles de Floride en raison d'un plafond de profit de l'État. Les actions d'autres assureurs étaient également en baisse, y compris Allstate ALL.N , en baisse de 4,6%

** TRV devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre à 11,81 milliards de dollars contre 11,32 milliards de dollars il y a un an, et des bénéfices de 6,29 $/shr contre 5,24 $ il y a un an, selon LSEG

** TRV a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices dans six des huit dernières périodes de déclaration, selon LSEG ** Travelers a dépassé en juillet les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une meilleure souscription et à des rendements d'investissement plus élevés

** Les recommandations des analystes sur TRV comprennent neuf notes "achat fort" ou "achat", 15 notes "maintien" et deux notes "vente"

** Le PT médian à 12 mois sur TRV est de 298,50 $, en hausse par rapport à 291 $ il y a un mois; l'action était en dernier lieu à 268,35 $

** En incluant le mouvement de la séance, TRV est en hausse de 11,4 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période