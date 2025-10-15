 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 084,00
+0,06%
Indices
Chiffres-clés

Travelers chute ; résultats attendus avant la cloche jeudi
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 20:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de l'assureur Travelers Cos

TRV.N étaient en baisse de 2,6 % dans les échanges de l'après-midi de mercredi, à la suite des baisses de Progressive

PGR.N , TRV devant publier un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés dans ses résultats trimestriels avant la cloche de jeudi ** Les actions de l'assureur automobile Progressive ont baissé de 6,5% après que la société a publié des résultats qui ont manqué les attentes des analystes et enregistré une dépense de crédit aux assurés de 950 millions de dollars au troisième trimestre pour rembourser les clients automobiles de Floride en raison d'un plafond de profit de l'État. Les actions d'autres assureurs étaient également en baisse, y compris Allstate ALL.N , en baisse de 4,6%

** TRV devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre à 11,81 milliards de dollars contre 11,32 milliards de dollars il y a un an, et des bénéfices de 6,29 $/shr contre 5,24 $ il y a un an, selon LSEG

** TRV a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices dans six des huit dernières périodes de déclaration, selon LSEG ** Travelers a dépassé en juillet les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une meilleure souscription et à des rendements d'investissement plus élevés

** Les recommandations des analystes sur TRV comprennent neuf notes "achat fort" ou "achat", 15 notes "maintien" et deux notes "vente"

** Le PT médian à 12 mois sur TRV est de 298,50 $, en hausse par rapport à 291 $ il y a un mois; l'action était en dernier lieu à 268,35 $

** En incluant le mouvement de la séance, TRV est en hausse de 11,4 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période

Valeurs associées

ALLSTATE
200,470 USD NYSE -4,32%
PROGRESSIVE (OHI
226,520 USD NYSE -5,80%
S&P 500 INDEX
6 671,06 Pts CBOE +0,40%
TRAVELERS COS
269,300 USD NYSE -2,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank