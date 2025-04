Travelers: chute du profit avec les incendies en Californie information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - L'assureur américain Travelers a dévoilé mercredi un bénéfice net trimestriel en baisse de 65%, plombé par les coûts liés aux catastrophes.



Son bénéfice net a chuté à 395 millions de dollars, ou 1,91 dollar par action, au premier trimestre, contre 1,12 milliard de dollars (4,80 dollars l'action) un an plus tôt.



Sur une base diluée, le bénéfice par action (BPA) atteint 1,70 dollar, alors que les analystes l'anticipaient autour de 77 cents.



Le groupe new-yorkais, qui figure parmi les 30 composantes du Dow Jones, a fait part d'un chiffre d'affaires a progressé de 5% à 11,8 milliards de dollars.



A titre de comparaison, le consensus tablait sur des revenus de l'ordre de 11 milliards.



Ses pertes avant impôts dues aux catastrophes, essentiellement ayant trait aux incendies ayant frappé la Californie au mois de janvier, ont totalisé près de 2,3 milliards de dollars, contre 712 millions sur la période correspondante de 2024.



Dans son communiqué, Travelers indique qu'il va augmenter son dividende trimestriel de 5% pour le porter à 1,10 dollar par action, marquant la 21ème année consécutive de hausse de son coupon.



Le titre perdait plus de 0,8% mercredi matin en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





