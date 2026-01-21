 Aller au contenu principal
Travelers autorise de nouveaux rachats d'actions avec ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 13:50

A l'occasion de la publication de ses résultats, Travelers indique que son conseil d'administration autorise pour cinq milliards de dollars de rachats d'actions, s'ajoutant aux deux milliards restants des autorisations précédentes à fin 2025.

Pour son 4e trimestre 2025, la compagnie d'assurance publie un résultat net en hausse de 20% à 2,5 milliards de dollars, soit 11,06 dollars par action (11,13 dollars par action en données "core"), pour des revenus en croissance de 4% à 12,43 milliards.

Le groupe new-yorkais explique avoir bénéficié d'un gain sous-jacent plus élevé, d'un revenu net d'investissement accru, de pertes de catastrophe moindres et d'un développement net favorable des réserves de l'année précédente.

Travelers pointe aussi un ratio combiné sous-jacent qui s'est amélioré de 1,8 point pour atteindre 82,2%, ainsi qu'un rendement des capitaux propres de 31% (29,6% en données core), en progression d'un point en comparaison annuelle.

"En opérant depuis cette position de force, nous restons très confiants quant aux perspectives pour Travelers en 2026 et au-delà", affirme son PDG Alan Schnitzer, qui dit aussi le groupe "positionné pour continuer à générer une valeur substantielle pour les actionnaires".

