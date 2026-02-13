 Aller au contenu principal
TransUnion en hausse après que les bénéfices du quatrième trimestre ont dépassé les estimations
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février -

** Les actions de la société d'information mondiale TransUnion TRU.N augmentent de 5,15 % à 74,46 $

** TRU a publié jeudi un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,13 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 1,07 $, supérieur aux estimations de 1,02 $ par action

** La société prévoit pour 2026 une croissance des revenus de 8 à 9 % et une croissance du BPA ajusté de 8 à 10 %

** 17 analystes sur 21 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 3 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; leur PT médian est de 95 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, TRU a baissé de 25,9 % au cours des 12 derniers mois

