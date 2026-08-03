Transport aérien: les compagnies concurrentes d'Air France contestent l'accord entre ADP et l'Etat

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Les transporteurs concurrents d'Air France contestent l'accord entre l'Etat et Aéroports de Paris pour la période 2027-34, estimant lundi qu'il leur "fait porter le financement d'une stratégie qui ne les concerne pas" et appellent l'Etat à "réexaminer sa proposition".

Le projet de Contrat de régulation économique (CRE) annoncé la semaine dernière entre le gestionnaire des aéroports franciliens ADP, et le propriétaire des infrastructures aéroportuaires, l'Etat, prévoit le montant des tarifs dont devront s'acquitter les compagnies aériennes auprès d'ADP pour pouvoir utiliser ses installations: une hausse annuelle moyenne de 2,1% hors inflation.

Ainsi, "les redevances passagers progresseront de 34% sur les lignes domestiques et de 21% sur les liaisons européennes et ultramarines, contre 16% seulement sur les dessertes internationales" dénonce le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara), dont les compagnies adhérentes travaillent surtout sur les lignes court et moyen courrier, et ultramarines (Air Caraïbes, Air Antilles, Air Austral, Air Saint Pierre, ...).

Le Scara estime ne pas avoir à payer pour une stratégie qui bénéficiera surtout à Air France en "attirant à Roissy les lignes internationales" et "à faire de Roissy-CDG un hub de correspondances apte à rivaliser avec les grandes plateformes internationales".

Le Scara juge aussi "déséquilibré" le volet investissement du projet d'accord, qui fixe l'enveloppe globale prévue par ADP pour moderniser ses pistes et infrastructures à 8,2 milliards d'euros.

Sur cette somme, "près de 40% iront au hub de correspondance de CDG et 20% aux liaisons point-à-point, les 40% restants correspondant à des investissements communs. Or les passagers en correspondance ne représentent que 29,5% du trafic total des plateformes ADP", fait valoir le Scara.

Les compagnies s'inquiètent du "manque d'attractivité" des aéroports français, déjà nourri par la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) sur les dessertes françaises et européennes de 4,77 euros en classe éco et 3,70 en classe affaire, à laquelle s'ajoutera une "contribution spéciale CDG Express", le nouveau métro rapide qui entrera en activité en 2027 entre Roissy et Paris.

Et le Scara "réitère sa demande d'un scénario d'investissements alternatifs, compatible avec une limitation des hausses tarifaires au niveau de l'inflation pour les dessertes point-à-point européennes, domestiques et ultramarines".