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Transport aérien : le trafic passagers stagne en juillet, le fret progresse de 3,9%
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 16:48
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L'Association internationale du transport aérien (IATA) fait état d'une évolution contrastée de l'activité mondiale en juillet 2026, avec une faible progression du transport de passagers mais une croissance plus soutenue du fret.

L'IATA annonce une hausse de 0,2% sur un an de la demande mondiale de transport de passagers, mesurée en passagers-kilomètres payants (RPK), tandis que les capacités, exprimées en sièges-kilomètres disponibles (ASK), progressent de 0,3%. Le coefficient de remplissage s'établit à 85,2%, en baisse de 0,1 point.

Le trafic international recule de 0,1%, pénalisé notamment par le Moyen-Orient (-9,5%) et l'Amérique du Nord (-2,3%), alors que l'Europe progresse de 3,1%. Le trafic intérieur augmente pour sa part de 0,6%.

Dans le fret aérien, la demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), croît de 3,9% sur un an, pour une hausse de 1,7% des capacités disponibles (ACTK). L'Amérique du Nord ( 4,8%), l'Europe ( 4,4%) et l'Asie-Pacifique ( 4,1%) contribuent à plus de 90% de l'augmentation globale.

L'IATA juge les perspectives du fret "globalement positives", tout en pointant les risques liés à la hausse des prix du carburant, aux tensions géopolitiques et aux incertitudes tarifaires.

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