Transport aérien: IAG presque à l'équilibre au 1T grâce à la demande croissante pour les voyages

( AFP / DANIEL LEAL )

Le groupe de transport aérien IAG, maison mère des compagnies British Airways et Iberia, a fortement réduit sa perte nette au premier trimestre, porté par une "demande croissante" pour les voyages qui a dopé son chiffre d'affaires, a-t-il annoncé vendredi.

IAG a publié une perte nette de 4 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, contre un résultat négatif de 87 millions d'euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a progressé de 9,2%, à 6,4 milliards d'euros.

Si le groupe a renoué avec les bénéfices annuels depuis 2022 déjà, grâce à la reprise des voyages en avion après les restrictions pendant la pandémie de Covid-19, il est cependant toujours dans le rouge au premier trimestre, au cours d'une période traditionnellement creuse pour le secteur.

"La forte demande de voyages a contribué à la réalisation d'un très bon premier trimestre et nous sommes bien positionnés pour l'été", a fait valoir IAG dans un communiqué.

"Nous nous attendons à une demande de voyages positive et durable à long terme", a ajouté le groupe, également propriétaire de la compagnie à bas coûts espagnole Vueling et de l'irlandaise Aer Lingus.

"Malgré les pressions liées au coût de la vie, IAG fait écho à d’autres compagnies aériennes en soulignant le fait que la demande de voyages reste résiliente", a noté Victoria Scholar, analyste chez interactive investor.

"De toute évidence, les individus et les familles donnent la priorité à leurs vacances d’été quand ils le peuvent, probablement au détriment d’autres dépenses discrétionnaires", poursuit l'analyste.

Les investisseurs applaudissaient, et le titre d'IAG à la Bourse de Londres progressait de 1,42% à 185,40 pence vers 08H10 GMT tandis que le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres progressait de 0,51%.

Pour autant, si la demande a été soutenue en Europe et sur les vols transatlantiques, la situation est "plus difficile" sur le reste du monde, a prévenu IAG, notamment dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud.

IAG avait annoncé en février avoir multiplié par six son bénéfice annuel en 2023, porté par la forte demande de voyages qui continue de rebondir. Il a retrouvé l'an dernier une capacité de transport de passagers de 95,7% des niveaux de 2019 (avant la pandémie).

IAG, qui souhaite racheter la compagnie aérienne espagnole Air Europa, s'est dit prêt début avril à céder à la concurrence 40% des liaisons assurées par cette société afin d'obtenir le feu vert de Bruxelles, qui a ouvert fin janvier une "enquête approfondie".

Le groupe avait annoncé en février 2023 cette acquisition pour 500 millions d'euros auprès du groupe espagnol de tourisme Globalia, concrétisant un projet qu'il caressait depuis plusieurs années.

Cet achat doit permettre à IAG de renforcer ses liaisons vers l'Amérique latine et faire de Madrid l'un des principaux "hubs" européens.

"Nous continuons de progresser dans le processus d'acquisition d'Air Europa et avons présenté un ensemble de mesures correctives à la Commission européenne. Nous espérons toujours que le processus se terminera plus tard cette année", a indiqué le groupe vendredi dans son communiqué.