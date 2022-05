TRANSITION EVERGREEN : Transition Evergreen obtient le label Greenfin, attribué aux fonds d'investissement qui contribuent au financement de la transition énergétique et écologique

Paris – 19 mai 2022 – 18h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR) , le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, est heureux d'annoncer l'obtention du label Greenfin, qui a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Premier label d'État dédié à la finance verte, le label Greenfin (anciennement label TEEC pour « Transition énergétique et écologique pour le climat ») a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et solidaire au moment de la COP 21.

Le label Greenfin, qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement, s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

Le label a la particularité d'exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Les fonds d'investissement candidats à cette labellisation doivent prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille et avoir un impact positif sur la transition écologique et énergétique.

LIONEL LE MAUX, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSITION EVERGREEN ET PRÉSIDENT D'AQUA ASSET MANAGEMENT, DÉCLARE :

« Quelques mois après l'obtention du label Relance, destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique, nous sommes fiers d'obtenir ce label Greenfin pour Transition Evergreen. Il réaffirme notre engagement en faveur des PME et ETI françaises qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Ce label témoigne également du profond travail entrepris par les équipes d'Aqua Asset Management sur la thématique de la transition écologique et la mesure d'impact. »

Plus d'informations sur le label Greenfin sur le site du Ministère d la Transition écologique :

https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1 er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des PME françaises et européennes porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz , 1 er acteur indépendant français du biogaz en France, C4 , opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt , un opérateur de l'efficacité énergétique des territoires, Everwood , acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra , acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises et le label GreenFin qui a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

