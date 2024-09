TRANSITION EVERGREEN : Résultats semestriels 2024

ANR [1] : 116,7 M€, en baisse de -10,8% par rapport au 31 décembre 2023 (-14,1% par rapport au 30 juin 2023) dans un contexte de taux d'intérêts élevés et de prix de l'énergie bas ;

ANR par action au 30 juin 2024 : 2,91 € (vs. 3,26€ au 31 décembre 2023 et 3,39 € au 30 juin 2023) ;

Un premier semestre durant lequel l'ensemble des participations a continué de mettre en œuvre différentes options de financement.

30 septembre 2024

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), fonds evergreen coté en France sur Euronext Paris dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats semestriels [2] et son actif net réévalué au 30 juin 2024, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 27 septembre 2024. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2024 est disponible sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Lionel Le Maux, Président-Directeur général de Transition Evergreen, déclare :

« Ce 1 er semestre 2024 a été marqué par le maintien de taux d'intérêts élevés et par des prix de l'énergie bas. Ces deux facteurs ont mécaniquement impacté l'ANR du fonds Transition Evergreen (-11%) comme les sociétés de la thématique transition écologique ont pu l'être en bourse au cours de ce semestre.

Il est toutefois à noter que ces facteurs exogènes à l'ANR sont réversibles : la détente des taux d'intérêts prévue sur le second semestre, les tensions géopolitiques diverses et leurs impacts sur le prix de l'énergie sont des facteurs susceptibles d'orienter les valorisations favorablement.

Il est d'ailleurs intéressant de souligner l'attractivité forte du secteur de la transition écologique, comme en témoignent les dernières opérations de retrait de cote sur le secteur qui ont mis en exergue la valeur stratégique de ces classes d'actifs. A titre d'exemple, nous pouvons citer l'offre publique d'achat sur la société Neoen, producteur français d'énergies renouvelables par le fonds canadien Brookfield, l'énergéticien allemand Encavis par le fonds d'investissement américain KKR ou encore le rachat de la société suédoise OX2, développeur de projets éoliens en mer, par la société d'investissement EQT.

Ces mouvements de consolidation illustrent la notion de taille critique à l'œuvre sur les sujets solaires, éoliens, biogaz ou hydrogènes, alors que les ambitions de développement dans les énergies renouvelables sont décuplées (2 000 milliards de dollars d'investissements dans les énergies propres sont attendues en 2024, un niveau 2 fois supérieur à celui consacré aux énergies fossiles [3] ).

C'est tout l'objet des réflexions en cours en ce moment au niveau des participations de Transition Evergreen : la mise en place de financements adéquats afin de permettre l'accélération du développement (croissance interne et externe) pour le Biogaz et le Solaire, de continuer les efforts faits en phase d'industrialisation (mobilité) ou de consolider le secteur (gestion du patrimoine naturel et bois énergie).

Au niveau de Transition Evergreen, des acteurs puissants appartenant à l'écosystème du financement de la transition énergétique montrent de l'intérêt pour accompagner le passage à l'échelle les différentes plateformes de la société (Biogaz, Solaire, Bois Energie, Hydrogène).

Nous accompagnons toutes ces actions dans notre rôle d'actionnaire de référence, persuadés que cette massification des investissements dans la transition énergétique va aussi nécessiter un changement d'échelle dans les moyens à mettre en œuvre.

Pour la poursuite de cet exercice 2024, nous resterons très attentifs, à la poursuite du développement de nos différentes participations, en particulier au soutien de nos actifs « Infrastructures », et nous continuerons à porter une attention particulière à la création de valeur de Transition Evergreen. »

RÉSULTATS SEMESTRIELS

ANR [4] de 116,7 M€ au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024, l'actif net réévalué (ANR) de Transition Evergreen s'est établi à 116,7 M€ à comparer à 130,8 M€ au 31 décembre 2023 et 135,8 M€ au 30 juin 2023. L'écart entre le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023 s'explique par (i) la variation de la juste valeur des participations sur la période (-11,1 M€) et (ii) le résultat de la période retraité de l'effet de la juste valeur (-3,0 M€).

Ceci ne tient pas compte de la conversion d'un compte courant en actions de préférence de la société Safra réalisée en juillet 2024.

L'ANR par action ordinaire [5] au 30 juin 2024 s'élève à 2.91 € [6] (contre 3,26M€ au 31 décembre 2023 et 3,39 € au 30 juin 2023).

La juste valeur des participations s'établit à 119,5 M€ au 30 juin 2024 contre 152,8 M€ au 31 décembre 2023 (et 151,7 M€ au 30 juin 2023). Cette évolution entre le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023 s'explique principalement par :

les écarts de valorisations des participations de Transition Evergreen dans un contexte de marché moins favorable marqué par des taux d'intérêts élevés et des prix d'énergie bas. Cet environnement est pris en compte dans les méthodes d'actualisations de cash flows et les hypothèses de prix de l'énergie (affectés par des prix spots bas) ainsi que les comparables boursiers (qui ont baissé entre 20 et 50% sur la période) ;

la cession des parts de Transition Evergreen détenues dans 3E Biogas (soit 36%) au profit d'Aqua SAS [7] dans un souci de simplification de l'organigramme ;

l'émission d'une obligation convertible en actions (OCA) par Everwood le 31 mai 2024 souscrite par Transition Evergreen pour un montant de 1,5 M€.

Retraitée de cet effet comptable lié à la cession de 3 E Biogas (impact de 23,7 M€ reclassé en Autres actifs non courants 7 ), la juste valeur des participations s'établit à 143,2 M€ au 30 juin 2024, à comparer à 152,8 M€ au 31 décembre 2023

Résultats semestriels 2024

Le résultat opérationnel s'est établi à -12,0 M€ au 30 juin 2024. Il intègre :

-11,1 M€ de variation de la juste valeur des actifs financiers ;

-0,2 M€ de charges de personnel ;

-1,7 M€ d'autres charges opérationnelles ;

+1,0 M€ de revenus des actifs financiers.

Le coût de l'endettement financier s'élève à (2,1) M€ contre (0,9) M€ pour le 30 juin 2023. Il est composé des intérêts sur les emprunts obligataires pour (2,0) M€ et des intérêts sur avances en comptes courants pour (0,1) M€.

En conclusion, le résultat net ressort à (14,1) M€ au 30 juin 2024, contre (2,3) M€ au 1 er semestre 2023.

Le compte de résultat détaillé au 30 juin 2024 est annexé à la page 6 du présent communiqué de presse.

Situation financière

Les capitaux propres de Transition Evergreen s'établissent à 116,7 M€ au 30 juin 2024 contre 130,8 M€ au 31 décembre 2023, et tiennent compte du résultat semestriel.

Les récentes émissions obligataires d'un montant total de 27 M€ bruts [8] ont notamment permis de poursuivre les investissements dans certaines participations via des apports en compte courant avec possibilité de conversion en capital pour un total de 12,2 M€ (Safra pour 9,8 M€ [9] , EverWatt pour 1,6 M€ et Keyrio pour 2,5 M€, dont 0,8 M€ comptabilisés au 1 er semestre 2024).

Sur la période, Transition Evergreen a également souscrit à l'émission obligataire d'EverWatt (1,5 M€) et procédé aux remboursements d'emprunts obligataires pour 2,6 M€ et aux remboursements des intérêts financiers de la période (0,7 M€).

Au 30 juin 2024, les dettes financières de Transition Evergreen, constituées d'emprunts obligataires (dont 83% à échéance supérieure à 1 an), s'établissent à 44,0 M€ contre 21,7 M€ au 31 décembre 2023.

La trésorerie disponible s'élève à 1,3 M€ au 30 juin 2024 contre 0,7 M€ au 31 décembre 2023. Le fonds rappelle disposer d'une avance en compte courant d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen [10] , sur lesquelles 6,8 M€ restent disponibles.

Le bilan détaillé au 30 juin 2024 est annexé à la page 7 du présent communiqué de presse.

PERSPECTIVES

Point sur les participations

Les projets des participations de Transition Evergreen continuent de croître fortement.

Segment Infrastructures

Evergaz a obtenu d'excellents résultats de performance, sur ses 4 sites de production à la suite d'un plan de rénovation global mené sur son unité de biométhane « Bioenergaz ». Pour poursuivre cette dynamique, un plan industriel global pour les 34 centrales en portefeuille a été lancé, incluant des projets d'extension, de construction et de conversion au biométhane afin d'améliorer les performances de l'entreprise. Ce plan prévoit également le développement de nouveaux projets au cours des six prochaines années afin d'atteindre la taille critique pour un actif stratégique de cet ordre. Un accord financier a été conclu avec les principaux actionnaires et une levée de fonds en cours permettra de soutenir ce programme.

Groupe EverWatt a obtenu récemment un financement de 7,1 M€ par un gestionnaire d'actifs pan-européen pour soutenir le développement de l'offre de location d'installations de panneaux solaires dédiée aux particuliers.

En parallèle, Groupe EverWatt et BoucL Energie ont remporté tout récemment l'AMI de la Ville de Bordeaux pour solariser sa base sous-marine. Le projet représente 13 200 m 2 de panneaux photovoltaïques installés, ce projet génèrera 3,39 GWh d'énergie par an, tout en évitant 806 tonnes de CO 2 chaque année. Il s'inscrit dans l'Alliance de Bordeaux pour l'Énergie Solaire, qui vise à installer 60 000 m² de panneaux solaires dans la ville. BoucL Energie, en tant que tiers-investisseur, financera l'infrastructure et ouvrira une partie du capital à la Ville de Bordeaux, permettant une gestion partagée.

De son côté, pHYnix, dédiée au développement de projets d'hydrogène vert et dérivés, poursuit le développement de son pipeline de projets dans la péninsule ibérique et a notamment sécurisé le raccordement électrique pour les deux principaux projets (Barataria et Vitale).

Everwood poursuit son développement international dans la gestion d'actifs forestiers depuis son entrée au capital de la société américaine F&W en février 2024.

Segment INDUSTRIE

Safra , a reçu récemment l'homologation pour son kit H2-PACK® permettant de lancer l'industrialisation de série sur la motorisation d'autocars diesel en véhicules zéro émission fonctionnant à l'hydrogène et ne rejetant que de la vapeur d'eau. Des discussions se poursuivent entre la Société et ses actionnaires sur les solutions de financement externe à mettre en œuvre pour cette phase d'industrialisation.

Wooday, dédiée à la production et à la distribution de combustibles bois-énergie, poursuit sa stratégie de consolidation de la filière et de maîtrise de la chaîne de valeur (acquisition de la société Bois Bûche Molinario en juin 2024).

LPF Groupe met l'accent sur l'innovation, par de nouveaux investissements dans son outil industriel, visant à optimiser ses capacités de production et à maintenir une avance technologique et accélère sa présence sur le marché du luxe en Italie.

En conclusion, sur 2024, Transition Evergreen va continuer d'investir dans ses participations pour qu'elles puissent se maintenir dans leur trajectoire de croissance et leur passage à l'échelle de PME à ETI, tout en privilégiant le segment « Infrastructures » (Evergaz, F&W, Groupe EverWatt et pHYnix) conformément à son plan. En parallèle, le fonds continue de travailler sur la mise en place de solutions de financement plus adéquates aux besoins et aux modèles du segment « Industrie » (Safra, LPF Groupe, Wooday). Enfin, Transition Evergreen a enclenché son processus de simplification de l'organigramme évoqué en avril dernier (première opération menée avec 3E Biogas - cf plus haut).

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) 30-06-23 30-06-24 Revenus des actifs financiers 541 1 056 Variation de la juste valeur des actifs financiers 449 (11 126) Charges de personnel (242) (203) Autres charges opérationnelles (1 707) (1 687) Résultat opérationnel (959) (11 960) Coûts de l'endettement financier brut (890) (2 082) Coût de l'endettement financier net (890) (2 082) Autres produits et charges financiers (48) (35) Résultat net avant impôts (1 897) (14 078) Impôts sur le résultat (373) 0 Résultat net (2 269) (14 078) Nombre d'actions en circulation * 40 075 973 40 043 753 Résultat par action (en euros) (0,06) (0,35) Nombre d'actions après dilution * 40 075 973 40 043 753 Résultat dilué par action (en euros) (0,06) (0,35)

* Hors actions auto-détenues

BILAN

ACTIF (en milliers d'euros) 31-12-23 30-06-24 Actifs financiers non courants 152 823 119 473 - dont actions 152 823 117 908 - dont obligations 1 565 Autres actifs non courants 13 25 549 Total des actifs non courants 152 836 145 022 Actifs financiers courants 11 469 21 646 Autres créances 90 694 Trésorerie & Equivalents trésorerie 677 1 315 Total des actifs courants 12 236 23 655 Total 165 072 168 676

PASSIF (en milliers d'euros) 31-12-23 30-06-24 Capital 20 086 20 086 Primes sur capital 34 018 30 954 Réserves 84 368 79 737 Résultat global (7 685) (14 078) Capitaux propres 130 786 116 699 Emprunts obligataires part non courante 14 449 33 267 Impôts différés passifs 0 0 Total des passifs non courants 14 449 33 267 Emprunts obligataires 7 284 10 744 Autres passifs financiers courants 7 604 6 323 Autres dettes 4 949 1 644 Total des passifs courants 19 837 18 711 Total 165 072 168 676

ÉVOLUTION DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE DEPUIS LE 30 JUIN 2023

Participations Juste valeur

au 30-06-23 Juste valeur

au 31-12-23 Juste valeur

au 30-06-24 Everwood SAS 28 723 K€ 26 461 K€ 28 567 K€ Aqua SAS / Evergaz SA 26 900 K€ 28 641 K€ 23 753 K€ Everwatt SAS 43 016 K€ 44 990 K€ 41 604 K€ LPF Groupe SAS 4 230 K€ 4 230 K€ 4 171 K€ Valporte Holding SAS 1 876 K€ 1 908 K€ 1 908 K€ Borea SAS 342 K€ 360 K€ 249 K€ Safra SA 19 457 K€ 19 809 K€ 17 655 K€ Safra Participations SAS 3 330 K€ - - 3 E BIOGAS / Groupe C4 23 724 K€ 26 424 K€ - Keiryo SAS (ex - Green H2 Partenaires SAS) 130 K€ - - Total portefeuille actions 151 729 K€ 152 823 K€ 117 908 K€ Total portefeuille obligations - 1 565 K€ Total 151 729 K€ - 152 823 K€ 119 473 K€

[1] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 116,7 M€. La variation entre le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023 s'explique par la variation de la juste valeur des participations sur la période (-11,1 M€) et le résultat de la période hors effet juste valeur (-3,0 M€).

[2] Examen de revue limité effectué par les commissaires aux comptes.

[3] Rapport annuel 2023 de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).

[4] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 116,7 M€ (contre 130,8 M€ au 31 décembre 2023 et 135,8 M€ au 30 juin 2023).

[5] Hors actions auto-détenues.

[6] Identique avant et après dilution en l'absence d'instrument dilutif en circulation à cette date.

[7] En mars 2024, Transition Evergreen a vendu ses parts dans 3E Biogas à Aqua SAS, qui détenait déjà 27,31% des actions d'Evergaz. Cette transaction vise à rassembler l'ensemble du pôle Biogaz sous une seule entité. Pour rappel, Aqua SAS est détenue à 100% par Transition Evergreen. Cette cession a un impact de -23,7 M€ sur la juste valeur des participations et a donné lieu à une créance d'Aqua SAS du même montant au bilan de Transition Evergreen en « Autres actifs non courants », remboursable sur 3 ans.

[8] Deux émissions obligataires simples, l'une de 7 M€ bruts émise en janvier et février 2024 (Tranche C2 de l'OS 9) et l'autre de 20 M€ bruts émise en mars 2024 auprès d'un investisseur unique (OS ZENCAP)

[9] Post clôture, conformément au protocole d'accord le compte courant d'associé de Transition Evergreen dans SAFRA a été converti en actions de droit préférentiel qui est maintenant actionnaire de la société à hauteur de 34,79%.

[10] Actionnaire à hauteur de 0,78% de Transition Evergreen au 31 décembre 2023.