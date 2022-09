Transition Evergreen: "Progression semestrielle de l’ANR de +16,3%"

Publication des résultats semestriels 2022



Transition Evergreen publie au titre de son premier semestre 2022 un ANR de 120,9 M€, en hausse de +16,3% par rapport au 31 Décembre 2021 et de +53,2% sur douze mois. Sur une base non diluée, l’ANR par action ressort à 3,28 € (vs 2,93 € au 31 décembre 2021 et 2,67 € au 30 juin 2021). Ces résultats traduisent une belle continuité de la croissance des participations en portefeuille. Le résultat net du fonds s’établit à 13,8 M€ sur le semestre (BPA dilué de 0,37 €/action).



Une belle activité et de solides perspectives sur les participations



Si toujours peu d’éléments chiffrés sont communiqués sur les sociétés en portefeuille de Transition, trois autres grosses participations du fonds affichent à nouveau une dynamique commerciale et opérationnelle très intéressante. A l’image de ses investissements, Transition Evergreen continue de tirer son épingle du jeu et de renforcer petit à petit son ancrage au sein de la transition écologique en Europe. Son positionnement et la dynamique de l’activité nous confortent largement dans notre appréciation positive du dossier à court et long-terme.



Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 4,10 € et notre recommandation à Achat.