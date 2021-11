Transition Evergreen :"Partenariat stratégique / acquisition dans le biogaz"

Partenariat structurant avec Eiffel Gaz Vert



Transition Evergreen s’associe à Evergaz et au fonds d’infrastructure Eiffel Gaz Vert et annonce la finalisation de l’acquisition du Groupe C4 (spécialiste allemand du biogaz) via la création de 3E Biogas, une société dédiée à l’investissement dans les projets existants de production, distribution ou d’équipement de biogaz en Allemagne. Cet accord, de nature à renforcer le potentiel d’investissement du Groupe à terme, confirme l’avance de Transition Evergreen en matière d'investissement long-terme et permet de sécuriser le financement des futures unités de méthanisation de 3E Biogas. Notons que ce dernier ouvre la voie à d’autres partenariats futurs. Fort de cet accord, Transition Evergreen devrait poursuivre sa politique d’investissement sans recourir à de nouvelles levées de fonds à court terme mais aussi réaliser des investissements avec des tickets plus importants dans des sociétés de plus grandes tailles et ainsi diversifier son portefeuille.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation notre objectif de cours ressort à 3,80 € (vs 3,40 €) à la suite de la hausse des comparables. Nous demeurons toujours très confiants sur l’activité du groupe. Notre recommandation passe à Achat (vs Accumuler).