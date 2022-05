Transition Evergreen: "Forte progression de l'ANR/Excellente dynamique du portefeuille"

Publication des résultats et de l’ANR 2021



Transition Evergreen publie au titre de 2021 un ANR de 103,9 M€, en hausse de +209,2% par rapport à 2020 et de +31,7% par rapport au S1 2021. Par action, et sur une base non diluée, l’ANR ressort à 2,93 € (+9,7% vs S1 2021, à 2,67 €) et à 2,91 € post dilution. Cette nette progression, au-delà de quelques effets techniques, vient matérialiser l’excellente dynamique engagée sur l’ensemble des participations de la société, dynamique qui devrait se poursuivre sur 2022. Bien que peu pertinent pour ce type d’activités, et sans base de comparaison en 2020, le résultat opérationnel ressort quant à lui à 35,4 M€ pour un RN de 30,9 M€ (BPA dilué de 0,87€/action).





Perspectives



Le conflit actuel en Ukraine, bien que n’ayant aucun impact direct sur Transition Evergreen et son portefeuille, est toutefois un rappel de plus de la nécessité de sortir des énergies fossiles, d’accroitre notre indépendance énergétique et de faire évoluer notre modèle. Le positionnement de Transition Evergreen s’inscrit parfaitement dans ce besoin et nous conforte largement dans notre vision du fonds et ses perspectives. En outre, la taxonomie Européenne, destinée à encore évoluer, devrait largement flécher les flux d’investissement vers des sociétés s’inscrivant au cœur de la transition écologique. 2022 devrait donc s’inscrire dans la même veine que 2021 pour Transition Evergreen : fort développement des participations en portefeuille pour les accompagner dans leur passage à l’échelle, progression marquée de l’ANR, ou encore, mise en place de partenariats industriels et financiers de premier plan.



Recommandation



Suite à cette excellente publication et à la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 4,10 €. Ce dernier offre un potentiel de hausse de près de 35%. Recommandation à l’Achat réitérée.