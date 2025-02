Transition énergétique: TotalEnergies n'abandonnera pas son "ambition"

Le patron de TotalEnergies a affirmé mardi qu'il conservera son "ambition" sur la transition énergétique, à la veille d'une annonce stratégique de son concurrent britannique BP pour laquelle le marché anticipe largement un nouveau rétropédalage sur ses objectifs climatiques.

Patrick Pouyanné, à Paris, le 10 février 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Je n'ai pas changé d'avis sur la nécessité de conserver l'ambition" sur la transition énergétique, a assuré Patrick Pouyanné, le directeur général du groupe français, qui s'exprimait à Londres à l'occasion de l'International Energy Week.

Le dirigeant a défendu, au cours de cet événement réunissant de nombreux dirigeants du secteur de l'énergie, sa vision d'une transition reposant à la fois sur le pétrole et le gaz et sur les renouvelables.

Par comparaison, BP s'était montré initialement ambitieux sur son plan de neutralité carbone mais a depuis rétro-pédalé à plusieurs reprises. Il doit dévoiler mercredi une remise à zéro de sa stratégie.

"Je ne renoncerai pas au pétrole et au gaz (...) parce que la seule façon que j'ai de financer mes investissements dans l'électricité, 4 milliards (de dollars, ndlr) par an, c'est en prenant les liquidités du pétrole et du gaz", a affirmé M. Pouyanné mardi.

"Je ne suis pas sûr que nous puissions atteindre la neutralité carbone, mais nous pouvons nous approcher de zéro" émissions de gaz à effet de serre, a-t-il insisté.

Le directeur général de TotalEnergies a aussi appelé à ce que les entreprises du secteur de l'énergie ayant adopté la "Charte de décarbonation du pétrole et du gaz" poursuivent leur coopération malgré le retrait des Etats-Unis des accords de Paris.

Cette charte avait été lancée à la COP28 par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite et adoptée par une cinquantaine de compagnies dont TotalEnergies.

Le groupe français a annoncé au début du mois la réduction de 500 millions de dollars, de 5 à 4,5 milliards de dollars, de ses investissements dans les "énergies bas carbone" en 2025.

Le groupe avait toutefois déjà assuré que sa stratégie sur les énergies bas carbone "ne change pas": il prévoit toujours d'atteindre, en 2030, 100 GW de capacités d'énergies renouvelables et 100 TWh de production électrique (à 70% renouvelable et à 30% à partir de centrales à gaz, une énergie fossile).

Parallèlement, le groupe a rehaussé en octobre sa prévision de croissance de sa production de pétrole et gaz à environ 3% par an jusqu'en 2030 (contre +2% à 3% jusqu'en 2028 auparavant).