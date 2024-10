Transition écologique : le groupe OCP et Engie signent un partenariat

(AOF) - Le groupe OCP et Engie ont signé un partenariat stratégique visant à accélérer la transition énergétique du groupe OCP et contribuer activement à celle du Royaume du Maroc. Ce Joint Development Agreement ("JDA") représente une étape majeure permettant de lancer plusieurs projets ambitieux d'énergie renouvelable, de stockage d’énergie, d'hydrogène et d’ammoniac verts, d'infrastructures électriques et de dessalement durable, mais aussi de déployer un agenda de Recherche & Innovation (R&I) autour de ces thématiques.

Le JDA vise en premier lieu à co-développer et gérer quatre projets industriels d'envergure.

Le premier est le développement d'une capacité de production d'électricité issue de sources renouvelables, en association avec des solutions de stockage pour assurer la flexibilité du réseau énergétique du groupe OCP.

Le deuxième est la création d'infrastructures électriques intra-sites reliées à ces nouvelles sources d'énergie renouvelable.

Le troisième est le développement d'une capacité de production d'ammoniac vert. Le projet étudiera en parallèle la faisabilité de production d'autres dérivés de l'hydrogène vert, tels que l'e-méthanol ou les e-SAF entre autres.

Le quatrième est le développement de capacités de dessalement de l'eau destinées à un usage agricole pour les régions où le groupe OCP opère.

L'accord inclut également le déploiement d'un agenda de recherche et d'innovation pour renforcer la compétitivité de cette collaboration et créer des opportunités innovantes.

