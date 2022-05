Transition écologique : Comment contribuer à la révolution positive ?

(Crédits photo : ODDO BHF)

Face aux conséquences prévisibles du changement climatique, de la rareté des ressources à la perte accélérée de la biodiversité, opérer une transition écologique globale est une nécessité. Mais comment y contribuer ? Comment le traduire concrètement dans le domaine des investissements financiers ? Entretien avec Nicolas Jacob, gérant de portefeuille, en charge de la thématique Green Planet chez ODDO BHF AM.

Pourquoi considérez-vous que la thématique de la transition écologique est une nécessité ?

NJ : Les engagements pris lors la proclamation de l'Accord de Paris en 2015 puis renouvelés lors de la COP 26 à Glasgow en novembre dernier placent le monde, s'ils sont tenus dans les temps, sur une trajectoire de réchauffement de 2,1 à 2,4°C, soit encore nettement au-dessus de l'objectif de 1,5 à 2°C. Face aux conséquences prévisibles du changement climatique, de la rareté des ressources à la perte accélérée de la biodiversité impactant directement notre santé, opérer une transition écologique globale nous conduisant vers un modèle de développement durable renouvelant nos façons de produire, de consommer ou bien encore de nous déplacer est une nécessité. J'ajoute que le contexte géopolitique actuel remettant l'indépendance énergétique au cœur des préoccupations ne peut qu'accélérer encore davantage cette prise de conscience, en particulier de l'impératif de sortir des énergies fossiles dans un délai raisonnable.

En quoi est-ce une opportunité d'investissement pour un investisseur ?

NJ : Cette transformation globale nécessite de 4 000 à 5 000 milliards de dollars d'investissements annuels d'ici 2030 selon l'Agence Internationale de l'Energie si l'on veut atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Au-delà de ces montants d'investissements massifs, la thématique de la transition écologique englobe un certain nombre de secteurs avec un fort potentiel de croissance. Elle offre ainsi à l'investisseur la possibilité d'être positionné sur des thèmes porteurs tels que l'énergie propre (+8% de croissance annuelle attendue entre 2018 et 2025*), l'efficacité énergétique (+6%*), la mobilité durable (+32%*), ou bien encore la préservation des ressources naturelles (+10%*).

De nombreuses entreprises de qualité et avec des profils de croissance élevés selon nous, sont mobilisées sur cette thématique. Je pense notamment à des noms tels que SSE** -entreprise britannique de production et de distribution d'énergie, achevant sa transformation des sources fossiles vers les renouvelables, Darling Ingredients** -entreprise américaine spécialisée dans le recyclage de déchets alimentaires) ou encore Quanta Services** -entreprise américaine spécialisée sur la conception, la fabrication et la maintenance des réseaux électriques.

Quelle réponse peut apporter une société de gestion pour contribuer à cette révolution positive ?

NJ : En tant qu'acteur engagé, nous sommes convaincus que le monde de l'investissement doit contribuer activement à la transition écologique. Fort de ce constat, nous avons conçu un fonds actions ODDO BHF Green Planet. Ce fonds est aujourd'hui classé article 9 SFDR et a reçu plusieurs labels en Europe (label ISR, label FNG) ; il offre aux investisseurs une exposition complète à cette thématique, en sélectionnant de 30 à 60 entreprises de toutes tailles, de tout secteur, et à l'échelle mondiale.

Nous nous efforçons de sélectionner des entreprises dotées d'avantages compétitifs majeurs, selon notre analyse. Nous cherchons par ailleurs à sélectionner les entreprises les plus prometteuses et les plus performantes sur la base de critères d'implication environnementale. Pour montrer la pertinence de cette approche, nous publions le « green share ». Cet indicateur qui mesure le pourcentage du portefeuille exposé à des entreprises offrant des solutions technologiques propres, s'élève à 78% à la fin du mois de mars 2022. Nous mesurons également que nous investissons dans des entreprises qui contribuent de manière substantielle à certains objectifs de développement durable, tels que définis par les Nations-Unies. Par exemple, notre portefeuille contribue positivement à l'ODD12 pour parvenir à une gestion durable et raisonnée des ressources naturelles, ou bien encore réduire la génération de déchets par le recyclage. ODDO BHF Green Planet reste exposé aux risques actions et de perte en capital.

Comment le fonds ODDO BHF Green Planet est-il géré au quotidien ?

NJ : Notre singularité réside dans un processus d'investissement qui utilise sur l'Intelligence Artificielle. L'utilisation des algorithmes de traitement du langage naturel vise notamment à détecter les sous-thèmes les plus générateurs d'alpha liés à la thématique de la transition écologique sur toute sa chaîne de valeur. L'intervention humaine reste néanmoins essentielle dans la gestion du fonds ODDO BHF Green Planet que ce soit pour structurer les algorithmes, donner une vision du thème, pour identifier les sociétés qui présentent selon nous les meilleures caractéristiques fondamentales en termes de croissance, de qualité, de valorisation et de dynamique boursière, et enfin pour privilégier nos plus fortes convictions au sein du portefeuille.

*Sources : taux de croissance annuel moyen, BofA Global Research 2020, ODDO BHF AM SAS

** Ces exemples ne constituent pas des recommandations d'investissement

