Transgene va reprendre sa cotation après une levée de fonds
information fournie par AOF 27/11/2025 à 08:00

(AOF) - Transgene a annoncé la reprise de cotation de ses actions ce jeudi après avoir réalisé une levée de fonds d’environ 105 millions d’euros. La société de biotechnologies a effectué une offre réservée, à destination d’investisseurs institutionnels français et internationaux, via un placement privé, et une offre au public pour les investisseurs particuliers, au prix de 1,02 euro par action.

Le produit net de la levée de fonds va servir, à hauteur d'environ 70%, à financer l'accélération du programme " myvac ", y compris la conduite de l'essai de phase 2 en cours dans les cancers de la tête et du cou, le lancement d'un essai de phase 1 dans une nouvelle indication. Sur le solde, 20% environ seront consacrés à financer les coûts actuels de R&D, et le reste pour financer, conjointement avec les produits opérationnels de la société, les frais généraux et administratifs et la consommation de trésorerie.

Valeurs associées

TRANSGENE
1,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
