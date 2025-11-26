 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 559,07
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Transgene réalise avec succès une levée de fonds d’environ 105 millions d’euros
information fournie par Boursorama CP 26/11/2025 à 23:50

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon.

• Succès de la levée de fonds composée d’une offre réservée, à destination d’investisseurs institutionnels français et internationaux, via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres, et d’une offre au public, destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, au prix de 1,02 euro par action pour un montant d’environ 105 millions d’euros

• Les fonds levés permettront d’accélérer le développement du programme myvac® de Transgene, sa plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer, tout en assurant à la Société une visibilité financière étendue jusqu’au début de l’année 2028

Strasbourg, France, le 26 novembre 2025, 23 h 30 (heure de Paris) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre les cancers reposant sur des vecteurs viraux (la « Société »), annonce aujourd’hui le succès de sa levée de fonds d’environ 105 millions d’euros (la « Levée de Fonds ») via l’émission d’actions nouvelles auprès d’investisseurs spécialisés via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres et d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, au prix de 1,02 euro par action.

.../...

Valeurs associées

TRANSGENE
1,3600 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank