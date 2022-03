Transgene présentera des nouvelles données préliminaires positives des Phases I avec TG4050 à l’AACR 2022

TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer issu de la plateforme myvac®, fera l’objet d’un poster présenté à l’occasion de ce congrès scientifique



Strasbourg, France, le 9 mars 2022, 8 h 00 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, présentera un poster avec de nouvelles données initiales prometteuses des Phases I avec TG4050, son vaccin individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient (néoantigènes), au congrès annuel de l’AACR (American Association for Cancer Research). Le congrès scientifique AACR 2022 se tiendra à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, du 8 au 13 avril.



L’abstract a été accepté pour une session « late-breaking » et sera disponible sur le site et l’application du congrès AACR à partir du 8 avril 2022.



Premier produit issu de la plateforme myvac®, TG4050 utilise la puissance des technologies d’intelligence artificielle (IA) de NEC. Il est actuellement évalué dans deux essais de Phase I multicentriques chez des patients atteints du cancer de l’ovaire et du cancer de la tête et du cou.



.../...