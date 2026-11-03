Transgene présentera des données précliniques au SITC 2026 sur son virus oncolytique innovant ouvrant la voie à une administration systémique

Les données précliniques soutiennent le potentiel de PoxSTG-EEV à répondre aux principaux défis liés à l’administration systémique et à améliorer la diffusion des virus oncolytiques dans la tumeur



Strasbourg, France, le 3 novembre 2026 à 17h45 (CET) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies basées sur des vecteurs viraux pour le traitement contre le cancer, annonce aujourd’hui que de nouvelles données précliniques sur PoxSTG-EEV, son virus oncolytique chimérique enveloppé innovant, ont été sélectionnées pour une présentation sous forme de poster lors de la conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) 2026.

Le SITC se tiendra à Phoenix (Arizona, États-Unis) du 4 au 8 novembre 2026.



Ces données mettent en évidence le potentiel de PoxSTG-EEV, un virus oncolytique chimérique de nouvelle génération associé à une formulation innovante enrichie en EEV (Extracellular Enveloped Virion) développé par Transgene. Celle-ci vise à favoriser une diffusion plus efficace au sein de la tumeur et renforcer sa résistance au système immunitaire de l’hôte, ouvrant ainsi la possibilité d’une administration systémique.



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