Strasbourg, France, le 5 novembre 2020, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu'Éric Quéméneur, Pharm. D., Ph. D., Directeur Général Adjoint, Directeur Recherche et Développement de Transgene, fera une présentation aujourd'hui au 5th Annual Neoantigen Based Therapies Summit (5ème congrès annuel des thérapies basées sur les néoantigènes).



Présentation



- Titre : Viral Immunotherapy Meets AI Technology (La rencontre de l'immunothérapie virale et des technologies de l'IA)

- Session : Clinical Translation - Utilizing Different Delivery Platforms to Enhance Clinical (Passage en clinique - Utilisation de différentes plateformes pour optimiser les essais cliniques)

- Date et heure : 5 novembre à 17h45 CET (11h45 ET)



