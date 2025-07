Perspectives & Convictions du second semestre 2025

edram

Les marchés gardent un œil sur le budget américain 2026, en discussion au Congrès, qui prévoit une relance de 1 % du PIB, offrant un espoir de rebond économique au second semestre.



Les taux longs américains restent sous pression face à la volonté de prolonger les baisses d'impôts sans procéder à des réductions substantielles des dépenses publiques, ce qui pourrait encore aggraver les déficits.



En réaction aux défis géopolitiques, les besoins en investissements publics augmentent pour renforcer la sécurité et la souveraineté. En Europe, le plan Draghi et le retour du leadership allemand, pourraient aider le continent à combler son retard et insuffler une dynamique nouvelle aux actions européennes.

