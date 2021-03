Transgene présente son expertise scientifique à plusieurs congrès

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la participation de ses équipes aux conférences scientifiques (virtuelles) suivantes :



- ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress 2021 - 2 - 4 mars 2021 :



Éric Quéméneur, Directeur général adjoint et Directeur Scientifique (CSO), animera une présentation sur les virus oncolytiques armés (Antibody armed oncolytic viruses - ID 42) lors de la session consacrée aux dernières innovations de ces immunothérapies Where next with Oncolytics.

Date & heure : 3 mars à 16h20 CET



- Réunion de la Royal Society britannique sur l'immuno-oncologie (Immuno-oncology: How to get the immune system to beat cancer - comment permettre au système immunitaire de battre le cancer) - 24 et 25 mars 2021 :



Eric Quéméneur participera à la session immuno-oncology breakthroughs (session dédiée aux avancées scientifiques) de cette conférence de la Royal Society consacrée aux thérapies et technologies utilisées et développées en immuno-oncologie.

Date & heure : 24 mars à 16h50 CET (15h50 GMT)



- 4th Annual European Neoantigen Summit - 20 - 22 avril 2021



Kaïdre Bendjama, chef de Projet vaccins thérapeutiques personnalisés, présentera TG4050, l'immunothérapie individualisée issue de la plateforme myvac® dans une présentation intitulée TG4050: Viral immunotherapy meets AI technology.