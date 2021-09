Transgene présente des données de Phase I confirmant le potentiel du virus oncolytique TG6002

- Des résultats de Phase I seront présentés lors du congrès annuel de l'ESMO 2021 qui se tient à partir d'aujourd'hui

- Avec ces données, Transgene fournit la preuve de concept clinique de la faisabilité de l'administration par voie intraveineuse de son virus oncolytique breveté, à l'origine de la plateforme Invir.IO(TM)





Strasbourg, France, le 16 septembre 2021, 08 h 30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la présentation de données issues de l'étude de Phase I, combinant l'administration par voie intraveineuse (IV) du virus oncolytique TG6002 et la prise orale de 5-FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé. Ces données seront présentées à l'occasion du congrès virtuel de l'ESMO 2021 qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 septembre 2021.



.../...