Transgene – Premier patient inclus dans la partie Phase II de l’étude randomisée de Phase I/II de son actif phare TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé évalué dans les cancers de la tête et du cou

Démarrage de la sélection et de l’inclusion des patients pour la partie Phase II

de cette étude internationale randomisée de Phase I/II, qui portera sur une population d’environ 80 patients au total.



Inclusion du dernier patient pour la partie Phase II attendue au quatrième trimestre 2025.



Strasbourg, France, le 3 juin 2024, 7 h 30 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce l’inclusion du premier patient dans la partie Phase II de l’étude randomisée de Phase I/II évaluant son candidat vaccin thérapeutique individualisé TG4050, dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou. La sélection et l’inclusion des patients ont démarré, avec l’objectif de randomiser environ 80 patients sur l’ensemble de cette étude internationale de Phase I/II.



TG4050 est issu de la plateforme myvac® de Transgene et bénéficie des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) de NEC pour l’identification et la prédiction des néoantigènes les plus immunogènes. Ce vaccin thérapeutique est co-développé par Transgene et NEC dans les cancers de la tête et du cou.



.../...