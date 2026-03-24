Transgene poursuit ses avancées pour transformer l’avenir du traitement des cancers au stade précoce avec des vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes (VTIN), forte d’une visibilité financière jusqu’au début de 2028

Résultats annuels 2025 et point sur l’activité







TG4050, le premier VTIN de Transgene confirme son potentiel de réduire le risque de rechute : les patients opérés d’un cancer de la tête et du cou (HNSCC ) montrent des réponses cliniques durables





Randomisation des patients de Phase 2 quasiment finalisée - Les données de survie sans récidive chez les patients évaluables de la partie Phase 2 de l’étude de Phase 1/2 sont attendues deux ans après la fin de la randomisation.







Plateforme myvac® : lancement d’une nouvelle étude de Phase 1 dans une seconde indication de tumeurs solides opérables en 2026.







BT-001 : les résultats de Phase 1 dans des tumeurs avancées et résistantes soutiennent la poursuite de son développement clinique.







111,9 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2025 – Visibilité financière jusqu’à début 2028.







Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)





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