Transgene participera au HTID et à l’Investor Access Forum à Paris

Strasbourg (France), le 5 septembre 2024, 17 h 45 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, participera à plusieurs événements investisseurs au cours des semaines à venir.





Transgene rencontrera des investisseurs institutionnels lors de :



- La 6ème édition de HealthTech Innovation Days (HTID) à Paris, les 17 et 18 septembre 2024 ;



- L’Investor Access Forum à Paris, les 15 et 16 octobre 2024.



***



À propos de Transgene



Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique développé dans les cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001, et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®.





.../...