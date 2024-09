Transgene nomme deux experts en oncologie pour conduire sa prochaine phase d'innovation

La nouvelle Directrice des Affaires Médicales, le Dr Emmanuelle Dochy, et le nouveau Directeur Scientifique, le Dr Maurizio Ceppi, apportent une solide expérience dans le développement clinique des programmes en oncologie, des immunothérapies anticancéreuses et de la médecine de précision, alors que Transgene poursuit le développement de son portefeuille de produits précliniques et cliniques innovants, dont le vaccin thérapeutique personnalisé contre le cancer TG4050.



Strasbourg (France), le 10 septembre 2024, 7 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de deux experts en oncologie qui joueront un rôle déterminant dans l’avancement de ses programmes innovants. Le Dr Emmanuelle Dochy, MD, devient Directrice des Affaires Médicales et le Dr Maurizio Ceppi, PhD, est nommé Directeur Scientifique à compter de ce jour.



