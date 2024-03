Transgene, NEC et BostonGene étendent leur collaboration dans le cadre de l’essai clinique de Phase I/II du vaccin individualisé TG4050

Strasbourg (France), Tokyo (Japon), Waltham (Mass. USA) – le 5 mars 2024, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information (IT), de l’intelligence artificielle (IA) et des réseaux, et BostonGene Corporation (BostonGene), un leader du profilage moléculaire et immunitaire basé sur l’IA, annoncent l’extension de leur collaboration dans le cadre de l’essai randomisé de Phase I/II du vaccin thérapeutique individualisé TG4050, actuellement développé dans les cancers de la tête et du cou.



BostonGene s’associe avec NEC et Transgene pour continuer de produire des analyses moléculaires de la tumeur et du microenvironnement tumoral et mettre à disposition ses services de séquençage à haut débit. Le partenariat avec BostonGene permettra une obtention rapide des données de séquençage de nouvelle génération (NSG). Des analyses poussées permettront aussi une compréhension détaillée du profil immunitaire des patients.



.../...