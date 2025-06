Transgene : le titre flambe sur des données encourageantes information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le titre Transgene flambe lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation pendant le week-end de résultats encourageants sur son vaccin thérapeutique chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou.



Peu avant 14h00, l'action de la société de biotechnologie s'envole de plus de 62%, affichant ainsi la plus forte progression du marché parisien. La valeur revient à son plus haut niveau depuis octobre dernier.



Les données de phase I - présentées à l'occasion du congrès de l'ASCO - ont montré un taux de survie sans récidive de 100% après au moins deux ans de suivi des patients sur une médiane de suivi de 30 mois.



Cela signifie que tous les patients traités avec son candidat TG4050 sont toujours en rémission clinique et sans récidive alors que trois patients sur 16 ont rechuté dans le bras observationnel.



'Le résultat remarquable atteint par TG4050 souligne le bénéfice d'une approche par médecine personnalisée et témoigne d'une activation ciblée et profonde du système immunitaire pour lutter efficacement contre le cancer', réagissent aujourd'hui les analystes d'AllInvest Securities.



'Pour rappel, en vie réelle, les patients nouvellement diagnostiqués pour un cancer de la tête et du cou, traités par chirurgie puis par chimioradiothérapie adjuvante, présentent des rechutes pour 25 à 30% d'entre eux à deux ans', rappelle la société de Bourse.



'Une prévention de 100% des rechutes à 24 mois avec TG4050 sur une cohorte de 16 patients est un résultat extrêmement encourageant', conclut AllInvest.



Chez Oddo BHF, on reconnaît également que ces résultats sont 'très prometteurs' et confirment l'intérêt de ce vaccin thérapeutique.



Mais la banque privée fait également remarquer que le géant pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a dévoilé hier lors de l'ASCO des résultats montrant qu'Opdivo avait significativement amélioré la survie sans progression de la maladie chez les patients atteints d'un cancer localement avancé de la tête et du cou.



Si les nouvelles données sur le TG4050 de Transgene confirment, selon Oddo, la preuve de principe clinique du produit, de prochaines étapes vont devoir encore être validées, ajoute la firme.



Transgene a annoncé hier que la partie de phase II de l'étude, visant à confirmer ces résultats préliminaires encourageants sur une plus grande population de patients, était en cours d'inclusion, avec une fin de randomisation attendue à la fin 2025.



Au total, l'étude de Phase I/II doit comprendre environ 80 patients.





