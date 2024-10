Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Transgene: le titre chute après un échec en phase II information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - Transgene recule lourdement lundi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé l'échec d'un essai clinique dans le traitement des cancers du col de l'utérus et anogénitaux.



Peu avant 9h30, le titre de la biotech française décroche de plus de 15%, accusant de loin la plus forte baisse du marché parisien en ce début de semaine.



La société a fait savoir ce matin que l'essai de phase II sur son vaccin thérapeutique TG4001 n'avait pas atteint son critère principal, consistant en l'amélioration de la survie sans progression de la maladie.



L'étude visait à évaluer l'efficacité de la combinaison d'immunothérapies TG4001 en association avec le Bavencio de Merck KGaA et Pfizer contre Bavencio seul chez des patients ayant un cancer anogénital HPV16-positif avancé, récidivant ou métastatique.



L'ensemble de l'étude a inclus 100 patients.



Suite à ce résultat, les analystes d'Oddo BHF indiquent avoir décidé de retirer immédiatement cet actif de leur modèle de valorisation ce qui les conduit à ajuster à la baisse leur objectif de cours de 2,6 à 2,2 euros.



Dans un communiqué, Transgene explique que sa stratégie reste focalisée sur la poursuite du développement de notre actif principal, TG4050, un vaccin thérapeutique évalué dans le traitement des cancers de la tête et du cou après chirurgie.



Des données portant sur le suivi médian à 24 mois des patients de la phase I dans cette indication doivent être présentées en novembre à l'occasion d'un congrès médical.



'Si Transgene parvient à démontrer que moins de 6 patients sur les 16 traités avec TG4050 présentent une récidive à 24 mois, et que le résultat est meilleur vs le bars contrôle (dont 3 patients avaient déjà rechuté à 18 mois), cela sera un signal fort quant à l'efficacité de l'approche de ce vaccin thérapeutique personnalisé', soulignent ce matin les équipes d'All Invest Securities.





Valeurs associées TRANSGENE 1,00 EUR Euronext Paris -14,24%