Transgene lance une levée de fonds d’un montant d’environ 105 millions d’euros

• Levée de fonds composée d’une offre réservée à destination d’investisseurs institutionnels internationaux, via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres, et d’une offre au public, destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid

• Engagement de souscription par l’Institut Mérieux (TSGH) pour un montant minimum de 70 millions d’euros et intention de participer au Placement Privé de deux actionnaires existants (dont le Groupe Dassault (SITAM Belgique)) pour un montant de 10 millions d’euros

• Augmentation de capital concomitante, réservée à TSGH, d’un montant d’environ 39,4 millions d’euros et souscrite par capitalisation de son avance en compte courant, au même prix

• Clôture du Placement Privé et de l’Offre PrimaryBid le 26 novembre 2025, après la clôture du marché, sous réserve d’une clôture anticipée de l’une ou l’autre des deux offres

• Suspension de la cotation du titre Transgene durant toute la journée du 26 novembre 2025, dans l’attente de la clôture du Placement Privé et de l’Offre PrimaryBid et de l’annonce de leurs résultats

• Les fonds levés permettront d’accélérer le développement du programme myvac®, la plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer de Transgene, tout en assurant à la Société une visibilité financière étendue jusqu’au début de l’année 2028